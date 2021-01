– På samme nivå som i kjølvannet av finanskrisen

– Boligmarkedet for nye boliger har vært preget av usikkerheten som coronapandemien har skapt, men også av stimulansene ved lav rente, sier adm. direktør Per Jæger i Boligprodusentene.

Samlet var salget av nye boliger i 2020 3 prosent lavere enn i 2019, ifølge en pressemelding fra Boligprodusentenes Forening.

Eneboliger var opp 5 prosent, småhus ned 8 prosent og leiligheter ned 5 prosent.

Samlet igangsetting av nye boliger i 2020 var 5 prosent lavere enn året før. Eneboliger og småhus var begge ned 7 prosent, mens leiligheter var ned 4 prosent.

– Historisk sett er samlet salg i 2020 det nest dårligste siden 2010. Det samme er også igangsettingen. Dermed ender boligaktivitetene i 2020 på samme nivå som da vi var i kjølvannet av finanskrisen i 2010, sier Jæger.

Derimot er salget av nye fritidsboliger på et rekordhøyt nivå.

– Dette må tilskrives de spesielle omstendighetene under coronapandemien, sier Jæger.

Utsiktene

Utviklingen av coronapandemien vil være avgjørende for utsiktene for boligbyggingen i 2021.

– Hvis innskjerpede karantenekrav må opprettholdes over tid, vil dette bremse byggeaktivitetene for nye boliger og fritidsboliger, sier Jæger.

Han er bekymret for den sterke prisveksten som nå er meldt for Oslo.

– Vedvarende lav boligforsyning vil skape boligunderskudd og prispress, og utelukke flere fra å eie sin egen bolig i byene, sier Jæger.

Han peker på at det i Distrikts-Norge fortsatt er vanskelig for unge å etablere seg med ny bolig.

– Boliglånsforskriften er tilpasset boligprisveksten i Oslo, men eksporterer nå finansieringsproblemer til unge familier i Distrikts-Norge. Det er på høy tid med tiltak som kan gjøre det attraktivt å etablere seg utenom bysentra, og bidra til å opprettholde spredt bosetting i tråd med demografiutfordringene Norman-utvalget peker på, sier Jæger.

Oppfordringen

Sjefen i Boligprodusentene mener storbyene Oslo og Bergen må prioritere regulering av flere boliger hvert år, og at hastigheten på byggesaksprosessen må opp og behandlingstiden ned.

Boliglånsforskriften må samtidig vurderes på nytt, ifølge Jæger, slik at det kan bli mulig for flere unge å finansiere ny bolig for de som vil bosette seg utenom storbyene.

– Husbanken bør også brukes som virkemiddel for å opprettholde bosettingen i distriktene, sier Jæger.