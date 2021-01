Dette er Norges største boligbyggere

OBOS topper Boligprodusentenes forenings listen over Norges største boligbyggere. Med 1.144 boliger igangsatt i 2020 er imidlertid Mesterhus den boligbyggeren med høyest vekst blant de største boligbyggerne.

– Det er gledelig å se at Mesterhus har en oppgang på 18 prosent, både når det gjelder igangsetting og salg av boliger i 2020, sier kjededirektør i Mesterhus Karl Arne Jespersen.

– Spesielt gledelig er det at dette skjer i et krevende år. Vi hadde vel aldri tenkt at 2020 skulle utvikle seg slik, basert på nedstengningen i mars og april, sier han.

OBOS, landets største boligbygger hadde et fall i antallet igangsatte boliger på to prosent i fjor fra året før, mens Systemhus, landets nest største boligbygger, opplevde et fall på seks prosent.

Regionale variasjoner

Mesterhus opplever stor etterspørsel etter småhus og eneboliger, og har i tillegg en vekst på over 20 prosent på rehabiliteringsmarkedet.

– Dette er helt i tråd med vår vekstambisjon. Vi vet at det er et betydelig marked for eneboliger i småhus i store deler av landet. Utfordringen er å få regulert gode boområder for barnefamilier der de ønsker å bo, sier Jespersen.

Han legger til at det er regionale variasjoner i tallene, og skulle gjerne sett en bedre utvikling i Nord.

– Her er noe av utfordringen den virkningen boliglånsforskriften har i distriktene.