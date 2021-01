Kjøpte «Bergesen-arv» med monsterrabatt

Investor Øystein Tvenge kan ikke være overtroisk. For rett etter at han har braket inn i en kjempekrangel etter salg av en rekorddyr leilighet på Frogner kaster han seg inn i en ny boligsatsing med eim av familiebråk i veggene.

Tvenge har fått tilslaget på penthouseleiligheten i Gange Rolvs gate 4 i Oslo. Leiligheten ble forsøkt solgt «off market» for 45 millioner kroner før Nils Nordvik overtok og dumpet prisen til 35 millioner.

KJØPTE RIMELIG: Øystein Tvenge fikk 12 millioner i rabatt på leiligheten på Frogner. Foto: Eivind Yggeseth

Kompensasjon for rederiet

Bygget ble satt opp i 1990, og leiligheten er på 270 kvadratmeter i 4. etasje. Det går et lite historisk sus over leiligheten.

Dette var leiligheten Sigval Bergesen ga som kompensasjon til sin arveløse sønn etter først å ha gjort ham arveløs.

Det var dog en fattig kompensasjon for et rederi som i 2003 ble solgt til den kinesiske Sohmen-familien for 10,3 milliarder hvorav fetterne fikk 3 milliarder.

Den arveløse sønnen ble dog ikke stående som eier av leiligheten, men i stedet hans kone Anne Karine Bergesen som i 1993 solgte den videre til Bergene-familien.

Da var Berge Bergesen kastet ut av rederiet. Striden varte helt til dødsleiet. Da endret faren plutselig testamentet og gjeninnsatte sønnen. Fetterne Petter Sundt og Morten Bergesen, som da hadde overtatt rederiet, bestred imidlertid gjeninnsettelsen. Saken havnet i retten der fetterne til slutt vant frem.

Totaloppussing

Den gamle familiefeiden som sitter i veggene i Gange Rolvs gate bekymrer ikke Øystein Tvenge selv om han selv risikerer å havne i retten etter å ha solgt Hafrsfjordgata 3 for 37 millioner med en rekke ulovlige ombygninger.

Dog er ikke Tvenge veldig snakkesalig om leilighetskjøpet.

«Ingen kommentar. Det blir så mye støy», skriver han i en tekstmelding.

Støy blir det uansett, for leiligheten fremstår som et totaloppussingsprosjekt. Det benekter heller ikke Tvenge.

«Det planlegges en totalrenovering – så får vi se», skriver han. Og:

«Kan jo hende jeg vil bo der selv».

Tvenge har imidlertid allerede kjøpt en annen leilighet til seg selv etter salget i Hafrsfjordgata, nemlig en ny penthouse i Niels Juels gate 22. Denne var på 164 kvadratmeter, hvorpå Tvenge punget ut i overkant av 20 millioner.