Lover sikker og risikofri boliginvestering med mulig utbytte på over 50 prosent

«Et sikkert investeringsvalg med totalt utbytte på opptil 30 til over 50%. Attraktive Oslo-leiligheter stiger kraftig hvert eneste år og det gjør det dessverre vanskelig for mange å komme inn på boligmarkedet. Nå kan DU, uten risiko, investere i oppkjøp av Oslo-leiligheter selv om du ikke ønsker eller kan binde penger for en hel leilighet eller å ta opp lån.»

Dette er inngangen til andelsinvest.no, en nyoppstartet tjeneste som tilbyr folk å kjøpe andeler i leiligheter som skal selges etter 4–6 år. Investorene blir lovet ingen utgifter annet enn tinglysningsgebyr, god rente, og solid avkastning på et innskudd på eksempelvis 100.000 kroner.

– Helt risikofritt

Det er Svein Bolkesjø Bentzen som står bak selskapet Box Holding som boligene skal kjøpes og selges gjennom. Det er nå et tomt selskap som siden oppstart i 2007 ikke har vært i drift.

– Jeg mener dette er helt risikofritt, andelseierne står bare for 50 prosent av leilighetene og vi den andre, sier Bentzen.

– Du kan vel aldri si at eiendomsinvestering er helt risikofritt?

– Jeg mener det, også kan andre mene noe annet. Hvis ikke boligmarkedet faller med 40 prosent da, men det er det vel ingen som tror på, sier Bentzen.

Ofte kommer slike tilbud i den modne delen av prissykelen, og kan forsvinne like fort som de kom, når markedet snur Mari O. Mamre, stipendiat i boligmarkedsøkonomi, NMBU.

Reagerer

Bransjeorganisasjonen Finans Norge er blant de som reagerer på markedsføringen.

ADVARER: Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge. Foto: Finans Norge

– Skyhøy avkastning uten risiko er et løfte som ikke kan innfris, det tror jeg alle vet, sier informasjonsdirektør i Finans Norge, Tom Staavi.

Forbrukertilsynet som fører tilsyn med at næringsdrivende følger markedsføringloven, mener også varselklokkene bør ringe.

KAN STRIDE MED LOVEN: Jo Gjedrem, avdelingsdirektør Forbrukertilsynet. Foto: Kimm Saatvedt

– En påstand om en veldig høy avkastning og at det ikke er noe risiko, det får oss til å bli skeptiske med en gang, og det bør forbrukerne også være meget skeptisk til, sier avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet, Jo Gjedrem.

Han understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag, men at tilsynet vil se nærmere på saken, da det lett kan være brudd på markedsføringsloven.

– Kundene må få tilstrekkelig og balansert informasjon som ikke er villedende. Det vil alltid være et krav om at avkastning eller påstander om utbytte ikke er overdrevne eller urealistiske og det må komme frem at det er en risiko knyttet til investeringen, sier Gjedrem.

LOVER RISIKOFRI INVESTERING: Utklipp fra siden andelinvest.no. Foto: Fra andelsinvest.no

– Vil kjøpe flere leiligheter

Planen til Svein Bolkesjø Bentzen er å kjøpe 20 leiligheter i året på Grünerløkka, Majorstuen og Frogner, hvor han skal eie den ene halvparten og den andre halvparten skal fordeles på investorer gjennom 20 andeler.

– Skjønner du at Forbrukertilsynet reagerer på en slik markedsføring som snakker om skyhøy avkastning og null risiko?



– Jeg skjønner det, men jeg mener det er rett det som står der, sier Bentzen.

På nettsiden andelsinvest.no kommer det frem lite informasjon om hva som skal skje med leilighetene som kjøpes, annet enn at de kan bli pusset opp og solgt etter 4-6 år, og at kostnader til oppussing trekkes fra gevinsten til andelseierne.

– Det er vi som står for alle kostnader ved kjøp og salg. Jeg vil ikke si noe mer om forretningskonseptet, for det er nok mange der ute som kan tenke seg å gjøre det samme, sier Bentzen.

I november ifjor kjøpte han en toromsleilighet på Grünerløkka, som er det første objektet i det han omtaler som et foreløpig prøveprosjekt.

– Planen er at leiligheten skal leies ut, men det er et vanskelig leiemarked om dagen.

– Kan ikke det bli et problem, du har et lån å betjene?

– Det har jeg midler til, og vi skal vi jo få leid den ut, sier Bentzen.

Kan gi bøter

Forbrukertilsynet kan gi bøter om markedsføring som er i strid med loven, ikke fjernes eller endres.

– Vi kan be om å stanse markedsføring om det er brudd på markedsføringsloven, eller endre denne. Hvis vi ser at kontraktene også er uklare eller ubalanserte så gjelder det samme der, sier avdelingsdirektør Jo Gjedrem.

Finanstilsynet undersøker også slike selskap.

– Informasjon som gis fra konsesjonspliktige virksomheter på verdipapirområdet skal være balansert, korrekt og ikke misvisende. Jeg kan ikke kommentere hvilke eventuelle undersøkelser som til enhver tid gjøres, men på generelt grunnlag så undersøker Finanstilsynet om foretak har de nødvendige konsesjoner og kan pålegge stans av virksomheter som driver ulovlig, sier Britt Hjellegjerde, seksjonssjef for avdeling for markedstilsyn i Finanstilsynet.

Svein Bolkesjø Bentzen hevder Andelsinvest ikke driver konsesjonspliktig virksomhet.

Vil endre

Det er det nyoppstartede selskapet Kaapberger som står som kontaktfirma på nettsiden og som tar seg av dialogen med investorene.

SER PROBLEMET: Konsulent og tidligere skuespiller Francis Gamble. Foto: Privat

– Det er kjøpt et par andeler, det går forholdsvis tregt, men det er veldig stor interesse rundt dette, sier Francis Gamble, daglig leder i Kaapberger.

Han har bakgrunn som skuespiller, blant annet som raner i Nokas-filmen, og startet selskapet Kaapberger ifjor sommer. Han fungerer som konsulent for Bentzen og Box Holding.

– Her kan jo folk bli lurt ved å bli lovet at det er risikofritt? Det kan man jo ikke garantere?

– Nei, selvfølgelig ikke. Jeg skal se på om jeg kan be om å få endret det, sier han.

Bentzen sier han vil endre markedsføringen, men motvillig.

– Hvis det er i strid med loven, så får vi endre, men jeg mener det er rett det som står der. Det er helt risikofritt, sier eiendomsinvestoren.

Ber folk være på vakt

– TYPISK FENOMEN: Mari O. Mamre, stipendiat i boligmarkedsøkonomi ved NMBU. Foto: NMBU

Boligmarkedsforsker ved NMBU, Mari O. Mamre, sier det ikke er uvanlig at det dukker opp slike konsepter når boligmarkedet går bra.

– Det dukker typisk opp slike «gullkantede» tilbud i perioder da boligprisveksten er sterk og incentivene stiger blant ulike aktører for å dra nytte av den sterke prisveksten. Som her hvor det antydes en avkastning på opptil 30-50 prosent. Ofte kommer slike tilbud i den modne delen av prissyklusen, og kan forsvinne like fort som de kom, når markedet snur, sier Mamre.