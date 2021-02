Heimstaden innfører leiekontrakter som ikke går ut på dato

I likhet med Forbrukerrådet og Leieboerforeningen, mener Heimstaden at Husleieloven bør revideres slik at langsiktige leiekontrakter blir standard. Nylig lanserte regjeringen en boligsosial handlingsplan, der behovet for langsiktige leiekontrakter omtales. Men så langt er ikke dette fulgt opp med konkrete lovendringer.