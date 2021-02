OBOS-prisene steg i Oslo

– Lave renter vil fortsette å trekke opp boligprisene, men effekten vil avta gradvis utover året. Stor interesse for å kjøpe bolig kombinert med et lavt tilbud, taler for økte priser framover. Arbeidsledighet er ventet å stige noe på kort sikt, men vil trolig krabbe nedover utover året, særlig i andre halvår. Det vil også bidra til økte boligpriser, uttaler sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS i pressemeldingen.