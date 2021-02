– Vi kan ikke bygge boliger bare ved knutepunkter

– Ja, der man må utvikle et helt nytt område er det en utfordring. Derfor har jo også Senterpartiet i Oslo vært opptatt av å se på løsninger for en stasjon på Follobanen. Men mange steder i Stor-Oslo er det allerede god infrastruktur, uten at det er definert som et knutepunkt. Da blir knutepunktstrategien et hinder for å utnytte og bevare hele lokalsamfunn, sier Gjelsvik.