Anklager banker og eiendomsmeglere for ulovlige koblinger

– Finanstilsynet har klargjort, blant annet i et rundskriv , at kobling mellom banktjenester og vilkår om bruk av et bestemt eiendomsmeglingsforetak er ulovlig. I et likelydende brev til Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund i mai 2020 presiserte Finanstilsynet at eiendomsmeglingsforetak som har tilknytning til banker, må ha rutiner for å sikre at oppdrag ikke inngås i strid med loven, skriver tilsynsrådgiver Arne Solberg i en e-post til Finansavisen.