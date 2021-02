De rike får ikke solgt boligene

De er imidlertid ikke alene om å gå stivt ut i pris. Nils Nordvik har nettopp måttet dele leiligheten til Arne Vraalsen i Niels Juels gate 14 i to i et forsøk på å få solgt for henholdsvis 40 og 15 millioner i stedet for å selge samlet for 58 millioner.