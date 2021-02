Varsler opptil 10 prosents prisfall og færre investorer

Til tross for det store utbudet av leieboliger, har leieprisene økt med over 3 prosent prosent i Oslo i januar i år, sammenlignet med januar i fjor, ifølge begge nettstedene. Dette er riktignok et gjennomsnitt av de annonserte leieboligene, hvor også boligtyper kan variere, og man kan dermed ikke si noe sikkert om hva den generelle prisutviklingen egentlig er.