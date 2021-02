I løpet av kvartalet gikk Heimstaden også for første gang inn i Polen, med anskaffelse av to nøkkelferdige prosjekter fra bygg til leie i Warszawa for cirka 640 millioner svenske kroner. Prosjektene, som inkluderer omtrent 640 boenheter, er ventet ferdigstilt i første kvartal 2022 og første kvartal 2023.