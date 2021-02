Rekordsalg

Nyboligsalget er inne i en god trend, og Solon Eiendom kan i sin rapport for fjerde kvartal opplyse om rekordhøyt salg både i fjerde kvartal og i 2020.

Selskapet inngikk salgskontrakter for 1.103 millioner kroner i kvartalet og 2.548 millioner kroner for helåret 2020 (justert for eierandel i samarbeidsprosjekter).

Flere overleverte enheter fra Solon Bolig sørget for å løfte bokførte driftsinntekter til 675,6 millioner kroner, mer enn en dobling fra fjerde kvartal året før.

Selskapet klarte en prosjektmargin på 29 prosent i fjerde kvartal. Dette skyldes i hovedsak ferdigstillelse av de 125 første enhetene på Magasinparken i Ski, hvorav 111 ble overlevert i kvartalet.

Regnskapet er godskrevet 105 millioner kroner i netto finansinntekter etter at selskapet fullførte salget av 75 prosent av tredje og siste byggetrinn i Magasinparken. Dette bidro til å dra resultatet før skatt opp fra 55 til 255 millioner kroner i kvartalet.

Solon Eiendom (Mill. kr) 4. kv./20 4. kv./19 Driftsinntekter 675,6 325,0 Driftsresultat 135,5 45,4 Resultat før skatt 254,9 55,1 Resultat etter skatt 234,9 39,5