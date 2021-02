DNB Markets nedgraderer Solon Eiendom fra kjøp til hold og nedjusterer ifølge TDN Finans kursmålet fra 43 til 40.

Ettersom ledelsen i Solon Eiendom ikke kommenterte på den pågående strategiske gjennomgangen, annet enn at den fortsetter og kan vare til etter utgangen av mars, ser meglerhuset mindre sannsynlighet for at M&A vil være en katalysator på kort sikt.

Torsdag omsettes aksjen for 35,8 kroner, ned 2,5 prosent.