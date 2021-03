Dette må du sjekke før du kjøper hytte på fjellet

Vinterferien er over, men påsken nærmer seg med stormskritt, og mange funderer på å kjøpe hytte på fjellet.

– Det er noen andre feil og mangler som kan oppstå enn når man er på boligjakt. Hytta brukes riktignok ikke like mye som en bolig, men samtidig ligger hytta ofte ekstra utsatt for vær og vind, påpeker Svein Strømnes, kommunikasjonsdirektør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Her er Norges Eiendomsmeglerforbunds seks punkter du bør sjekke før hyttekjøpet:

Taket : Se på taket både utvendig og innvendig. Hvis det er kryploft må du titte opp og lyse rundt for å sjekke om du ser synlige vannskader. Når ble takbelegget skiftet sist? Ser det slitt ut?

: Se på taket både utvendig og innvendig. Hvis det er kryploft må du titte opp og lyse rundt for å sjekke om du ser synlige vannskader. Når ble takbelegget skiftet sist? Ser det slitt ut? Kjeller/krypkjeller : Ta en titt i kjelleren/krypkjelleren for å se etter fukt og vannskader. Les nøye i taksten om det er tegn på fuktskader. Sjekk også bjelkelaget under hytta – særlig langs kantene for å se om det ser ok ut.

: Ta en titt i kjelleren/krypkjelleren for å se etter fukt og vannskader. Les nøye i taksten om det er tegn på fuktskader. Sjekk også bjelkelaget under hytta – særlig langs kantene for å se om det ser ok ut. Utvendig panel og vinduer : Hvor gamle er vinduene, er de i god stand, eller trenger de å skiftes? Sjekk panelet, og særlig nederst mot grunnmuren. Er det tørt og fint, eller er det tilløp til råte? Husk å sjekke rundt hele hytta, det vil være forskjell på solsiden mot sør og bak buskene på nordsiden.

: Hvor gamle er vinduene, er de i god stand, eller trenger de å skiftes? Sjekk panelet, og særlig nederst mot grunnmuren. Er det tørt og fint, eller er det tilløp til råte? Husk å sjekke rundt hele hytta, det vil være forskjell på solsiden mot sør og bak buskene på nordsiden. Svein Strømnes, kommunikasjonsdirektør i Norges Eiendomsmeglerforbund Foto: Norges Eiendomsmeglerforbund

Vann og kloakk : Er hytta tilkoblet det kommunale vann og kloakkanlegget eller er det brønn og septik? Sjekk også om kommunen har planer for å koble hyttene på det kommunale nettet. Det kan bli dyrt!

: Er hytta tilkoblet det kommunale vann og kloakkanlegget eller er det brønn og septik? Sjekk også om kommunen har planer for å koble hyttene på det kommunale nettet. Det kan bli dyrt! Tomt : Få klarlagt hvor tomtegrensene går! Hytter har ofte tomt delvis med innmark og delvis med utmark. Noen ganger er det gjerder – men det er ikke sikkert at grensen går ved gjerdet. Be om å få se kartet – eller gå inn på Kartverkets seeiendom.no for å sjekke grensene. Skriv ut kartet og ta med på visning for å sjekke kart mot terreng.

: Få klarlagt hvor tomtegrensene går! Hytter har ofte tomt delvis med innmark og delvis med utmark. Noen ganger er det gjerder – men det er ikke sikkert at grensen går ved gjerdet. Be om å få se kartet – eller gå inn på Kartverkets seeiendom.no for å sjekke grensene. Skriv ut kartet og ta med på visning for å sjekke kart mot terreng. Området rundt: Hva er planene for området rundt? Er det planlagt bygget flere hytter i området. Hva vil det ha å si for trafikken? Blir det mye byggeaktivitet – og vil utsikten forsvinne?

Når ble hytta bygget?

Strømnes understreker at det også er en vesentlig forskjell mellom å kjøpe en hytte fra 50-60-tallet og en nybygget hytte. Samtidig kan vedlikeholdet også være så som så.

– Derfor er det viktig at en som kjøper tar en grundig gjennomgang av hytta. Nyere hytter ligger oftest i større hyttefelt. Her vil den tekniske kvaliteten ofte være grei. Men sjekk planene i området. Skal det bygges flere hytter, og hva vil det eventuelt gjøre med trafikken?, råder han om.

Muligheter for bygging og utbedringer?

Når en er på visning på en hytte er det lurt og også sjekke muligheter for å bygge på eller endre fasade. Noen kommuner er ganske strenge, og krever søknader for det aller meste. Dette gjelder særlig for hytter som ligger helt oppunder tregrensen – der det kanskje ikke bygges i våre dager.

Det er også lurt å sjekke om det er eiendomsskatt i kommunen og hvor stor den er.