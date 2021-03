Prisene for brukte Obos-boliger i Oslo gikk opp med 5,9 prosent fra januar til februar. De siste tolv månedene har prisene steget med 15,7 prosent, fremgår det av en pressemelding fra OBOS.

– Det er bekymringsfullt for de som ønsker å bli boligeiere at prisene bykser oppover så mye som de gjør nå. Det er også uheldig fordi det bidrar til økt gjeldsvekst, uttaler sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS, i pressemeldingen.

Monsvold mener at kombinasjonen av lave renter og få boliger til salgs har fått boligmarkedet til å ta av den seneste tiden.

Prishoppet i februar er det største som noen gang er registrert for brukte OBOS-boliger, og februar ble den ellevte måneden på rad med uendrede eller stigende OBOS-priser.

På landsbasis gikk OBOS-prisene opp med 5,2 prosent i februar, og 13,4 prosent de tolv siste månedene. Omsetningen av boliger i Oslo økte med 17 prosent i februar, sammenlignet med året før, og kvadratmeterprisen i Oslo var på 76.925 kroner. På landsbasis var kvadratmeterprisen 65.762.

Sannsynlig med nye hopp

OBOS' sjeføkonom mener at pilen vil peke oppover for prisene, men at det er usikkerhet i utviklingen mot slutten av året.

– Lave renter vil trolig fortsette å trekke opp både gjelden i husholdningene og prisene. Den store interessen for å kjøpe bolig kombinert med et lavt tilbud, taler for økte priser framover. Arbeidsledigheten er ventet å stige noe på kort sikt, særlig i Oslo som følge av nye nedstengninger, men vil trolig krabbe nedover utover året, særlig i andre halvår. Det vil isolert sett også bidra til økte boligpriser, sier Monsvold.

Økonomen tror uansett ikke at prisveksten vil overgå fjoråret på grunn av et allerede høyt prisnivå, svak reallønnsvekst, lav befolkningsvekst og redusert fleksibilitet i boliglånsforskriften.

Grunnet et mindre utvalg, kan Obos-statistikken ha større månedlige variasjoner enn Eiendom Norges månedsstatistikk. Man bør derfor legge vekt på trenden som fremkommer ved å betrakte prisutviklingen over tid, fremfor prisnivået i en bestemt måned, ifølge Obos.