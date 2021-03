Boligprisene steg to prosent i februar

Boligprisene steg to prosent forrige måned og korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,3 prosent. Prisene er dermed 9,7 prosent høyere enn for ett år siden, ifølge de ferske boligtallene til Eiendom Norge.

I Oslo steg 3,5 prosent i februar på månedsbasis og sesongjustert var prisene i Oslo opp 2,4 prosent på månedsbasis.

– En oppgang på to prosent og 1,3 prosent sesongjustert er blant de sterkeste februar-månedene i boligprisstatistikkens historie. Kun februar 2009, da markedet hentet seg inn igjen etter finanskrisen, var sterkere, uttaler adm. direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, i pressemeldingen.

Lauridsen legger til at han venter fortsatt prisvekst fremover og mange omsetninger. Han trekker også frem at de kun er høyere renter som kan dempe den kraftige prisveksten.

Flere solgte boliger

Salget av boliger økte med 3,7 prosent, til 7.393 boliger, sammenlignet med tilsvarende måned i 2020. Så lagt i år er det solgt 14.329 boliger, 1,3 prosent færre enn i samme periode i fjor.

Antall boliger som er lagt ut var 2,1 prosent lavere i februar, med 7.400 boliger, og så langt i år er det lagt ut 13.993 boliger til salgs, 5,5 prosent færre enn i samme periode i fjor.

– Vi venter at omsetningsvolumet blir høyt fremover, selv om antall boliger lagt ut for salg i år er noe lavere enn i fjor på samme tid, sier Lauridsen.

Gjennomsnittstiden for boligsalg var 52 dager i februar, ned fra 60 dager i januar. Kortest salgstid var i Oslo med 18 dager og lengst var i Tromsø med 78 dager.