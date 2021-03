– Dette gir enda mer bensin på bålet

Boligfesten fortsatte i februar med en sesongjustert prisvekst på 1,3 prosent fra januar og 9,7 prosent sammenlignet med for ett år siden. I Oslo har prisveksten gått i taket og prisene er opp 15 prosent på ett år.

Nordea Markets sjeføkonom Kjetil Olsen og analytiker Dane Cekov mener utviklingen gir mer bensin til en oppjustering av renten fra Norges Bank.

«Nok en gang vokser boligprisene mye mer enn Norges Bank hadde regnet med og trolig begynner de å bli litt bekymret for utviklingen. Vi tror derfor de vil bli enda mer ivrige på å signalisere at renta snart skal opp», skriver Nordea Markets-kollegene i en kommentar rett i etterkant av pressekonferansen fra Eiendom Norge.

BANE: Nordea Markets beregning (teknisk rentebane) basert på hvordan Norges Bank historisk har reagert på nyhetene som har kommet. Foto: Nordea Markets

De påpeker at neste rentemøte er 18. mars og peker på fem grunner, i tillegg til økte boligpriser, for at det kommer en fremskynding av første renteøkning og en oppjustering av rentebanen.

Faktorene som peker mot renteøkning er at vaksineutrullingen vil gå raskere, oljeprisen er vesentlig høyere enn ventet, prisveksten har vært høyere enn ventet, internasjonale fremtidsrenter har steget og at kronekursen holder seg svak.

Økt etterspørsel

Nordeas Randi Marjamaa, leder for personmarked og landssjef, opplyser om at banken har stor pågang av kunder som ønsker finansieringsbevis og som realiserer disse. Hun mener at det bygges for få nye bygg og at prosjektene går for sakte, noe som presser prisene oppover.

Interessen for hytter er også stor for Nordea.

– Vi har en kraftig økning i henvendelser og lån til kjøp av hytter, og særlig på fjellet. Nå nærmer våren seg, og da åpner markedet for sjøhytter. Vi tror dette markedet også blir svært sterkt i år, uttaler Marjamaa til Finansavisen.

Rykker ut med advarsel

Adm. direktør Carl. O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund mener utviklingen er langt sterkere enn forventet og at det er uheldig fordi det skaper fallhøyde i markedet.

– Vi vil advare folk mot å kjøpe over evne i den tro at boligprisveksten er ustoppelig. Dette gjelder spesielt i Oslo, sier Geving.

Geving legger til at han tror det vil komme flere boliger i markedet de neste månedene og at markedet nasjonalt vil modereres utover våren. Han er likevel bekymret for Oslo hvor det kan ligge an til en lengre periode med ubalanse og prispress.