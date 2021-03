– Skal ikke hausse opp boligprisene mer enn nødvendig

Gårsdagens rapport fra Eiendom Norge viste at boligprisene steg 2,0 prosent fra januar til februar, den høyeste februar-veksten siden 2009.

Den sesongjusterte veksten kom inn på 1,3 prosent, langt over Norges Banks estimerte 0,4 prosent i den pengepolitiske rapporten fra desember.

DNB Markets, som så for seg 0,6 prosent, mener boligprisveksten legger press på banken.

«Siden Norges Bank la frem sin rapport i desember har utviklingen i norsk økonomi vært bedre enn ventet og boligprisene steget mer. Det trekker i retning av en tidligere renteoppgang. Vi har anslått at renten blir satt opp i desember i år. Dersom den høye boligprisveksten fortsetter, vaksineringen av befolkningen følger de optimistiske scenariene og de økonomiske restriksjonene heves tidlig, kan renten bli satt opp enda tidligere», skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i dagens morgenrapport.

Føler på presset

Handelsbanken Capital Markets, som ventet 0,7 prosent i sesongjustert boligprisvekst, er enige i at boligprisene isolert sett trekker i retning av en oppjustert rentebane fra Norges Bank.

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov vil likevel ha med seg neste ukes regionale nettverk og konsumpriser før meglerhuset lander sin konklusjon på hva sentralbanken vil gjøre.

«Men slik det ser ut, ligger det an til en oppjustering av rentebanen, noe som nok også innebærer at den første renteøkningen rykker frem i tid. Gitt at vi har en såpass sterk prisvekst i boligmarkedet for tiden, begynner nok Norges Bank å føle på at det haster mer med å få rentenivået opp igjen. Men som nevnt må dette selvfølgelig veies opp mot de realøkonomiske utsiktene», skriver han i dagens morgenrapport.

VIL SE DET AN: Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken vil vente på neste ukes regionale nettverk og konsumpriser før han konkluderer på Norges Banks rentesetting. Foto: NTB

– Skal ikke hausse

Samtidig vil ikke Handelsbanken hausse opp den siste boligprisoppgangen mer enn nødvendig.

«Den er åpenbart etterspørselsdrevet, ettersom vi ser at lageret av usolgte boliger har falt markert samtidig som antall boliger lagt ut for salg har fortsatt å stige. Den kraftige etterspørselsøkningen er igjen initiert av det spesielt lave rentenivået. Men selv med dagens lave rentenivå vil ikke boligprisene fortsette inn i himmelen, ettersom rentekutteffekten på et tidspunkt vil være uttømt», fortsetter Gonsholt Hov.

Oslo roer seg?

I Oslo steg boligprisene hele 3,5 prosent i februar. Dette er høyeste nominelle månedsvekst Eiendomsverdi har målt noensinne. Det siste året er prisveksten oppe i friske 15 prosent.

«Nå ser vi kanskje tegn til at Oslo står overfor noe avmatning i prisveksten fremover. Vi ser ihvertfall at antall boliger lagt ut for salg har økt relativt til salget i det siste, noe som normalt sett gir avtakende prisvekst de neste månedene. Prisveksten vil også dempes ytterligere av at boliglånsrentene etterhvert begynner å stige igjen», skriver Handelsbanken.