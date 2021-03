Tollefsen får tidligere statsminister med på laget

Fredrik Reinfeldt og Vibeke Krag går inn i styret i Ivar Tollefsens Heimstaden, opplyses det i en melding.

De vil erstatte Patrik Hall og Magnus Nordholm, som blir værende i Heimstaden som henholdsvis administrerende og viseadministrerende direktør.

Reinfeldt satt som statsminister i Sverige fra 2006 til 2014, men sluttet som politiker i 2015. Siden den gang har han blant annet vært styreleder i Extractive Industries Transparency Initiative og rådgiver for Bank of America Merrill Lynch, mens han i dag er styreleder for Centrum för AMP og rådgiver for Nordic Capital.

Danske Vibeke Krag har hatt stillinger som adm. direktør og styreleder i blant annet Codan A/S, Gjensidige Forsikring ASA, Nykredit A/S og det danske Konkurranse- og forbrukertilsynet.

–Fredrik Reinfeldt har en imponerende politisk karriere. Etter 8 år som Sveriges statsminister, har han et fortsatt stort engasjement for bærekraft og samfunnsutvikling. Reinfeldt er en perfekt match for Heimstadens visjon om å skape Friendly Homes og våre høye bærekraftsambisjoner, sier Ivar Tollefsen i en kommentar.

– Vibeke Krag har bred ledererfaring fra flere store selskaper og solid industriell og finansiell kompetanse. Hun har også verdifull innsikt om Danmark, som er Heimstadens største marked. Jeg ser veldig frem til å jobbe med dem begge to, fortsetter han.

Etter generalforsamlingen, som avholdes mandag, vil Heimstaden-styret bestå av styreleder Ivar Tollefsen, samt John Giverholt, Fredrik Reinfeldt og Vibeke Krag.