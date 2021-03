«Å bo her er å bo i en utsikt – med stor U. Konseptet med en stor leilighet per plan er enkelt og skaper lyse rom med utsikt i alle himmelretninger. Her er fjorden, årstidene og solens vandring det viktigste interiøret.»

Slik lyder beskrivelsen av et nybygg med fem leiligheter på Bygdøy i Oslo, men harde fakta er det verre med. Hverken pris eller leilighetsstørrelser står oppført i Finn-annonsen for Bygdøynesveien 9.

MEGLER: Inger Margrethe Fausa. Foto: Aktiv Eiendomsmegling

«1 SOLGT!» står det imidlertid, og etter det Finansavisen erfarer er det en underdrivelse. Våre kilder hevder at det er solgt to leiligheter med en stykkpris på rundt 50 millioner kroner.

Vil ikke kommentere

Det er Inger Margrethe Fausa hos Aktiv Eiendomsmegling i Frognerveien som formidler leilighetene.

– Hvordan går salget i Bygdøynesveien?

– Det går strålende. Markedet er veldig bra.



– Vi hører at to leiligheter er solgt for 50 millioner kroner stykket?

– Det vil jeg ikke kommentere.



Opp mot 345 kvadratmeter

Fausa vil heller ikke opplyse om de nøyaktige størrelsene på leilighetene, men i en kort reklamevideo på prosjektets Facebook-side fremkommer det at den minste rommer 275 kvadratmeter, og at den største er på hele 345 kvadratmeter. I tillegg kommer romslige terrasser eller uteplasser.

LUFTIG: Leilighetene får store vinduer og romslig takhøyde. <strong>Ill.: Lie Øyen arkitekter/MIR</strong> (1 / 3)

Etterhvert innrømmer megleren at prisintervallet strekker seg fra 39 til 60 millioner kroner for de fem leilighetene, og at to av de dyreste nå er solgt.

I tillegg skal en tredje leilighet være i ferd med å få en kjøper.

– Det er et flott prosjekt med fin arkitektur, fantastisk utsikt og bare store leiligheter. Alle har sitt særpreg, sier Fausa, som nå er temmelig ivrig etter å avslutte samtalen.

Antatt ferdig i 2023

Med en pris som et lite byggefelt ute i distriktene, forventer man gjerne høy standard. Og det får man.

Komplett garderobe- og kjøkkeninnredning fra Expo Nova (Poliform), to garasjeplasser, «komplette soveromssuiter» og heis direkte inn i leiligheten er bare noe av standardutrustningen, i tillegg til store vindusflater og ekstra takhøyde.

Med beliggenhet på et sydvendt høydedrag, ser man over de nærliggende villaene og ut mot Oslofjorden.

Byggestart antas i tredje kvartal, med en byggetid på nærmere to år.