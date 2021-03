Andelen sekundærboliger falt klart i 2020. Det viser den siste analysen av sekundærboliger fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita.

Nedgangen har vært tydelig i Oslo der det stilles særskilte krav til investeringer i sekundærbolig, og i fjorårets siste kvartal registrerte Norges Eiendomsmeglerforbund den laveste sekundærboligandelen siden forrige bunnotering i 2015.

– Lave lånekostnader har stimulert flere nordmenn til å kjøpe seg inn i boligmarkedet framfor å leie, og mange har benyttet muligheten til å kjøpe seg opp i boligstandard i coronaåret 2020, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, i en melding

På slutten av fjoråret viste nedgangen i sekundærboligandelen tegn til å flate ut i Oslo, der boligprisveksten har vært klart sterkest. I resten av landet fortsatte imidlertid nedgangen om lag som før.

– Med høy boligprisvekst i Oslo kan utsikter til kapitalgevinst igjen gjøre boligmarkedet mer attraktivt for investorer, slik vi så i 2016. Men i motsatt retning trekker at utleiemarkedet er klart svekket av et overskudd av utleieboliger som følge av lavere etterspørsel fra arbeidsinnvandrere, studenter og yrkesgrupper som er særlig berørt av coronarestriksjoner, sier Geving.