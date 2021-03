Boligsalget økte med 21 prosent i februar

Salget av nye boliger økte med 21 prosent i februar sammenlignet med fjoråret.

– Salget de to første månedene i 2021 er meget godt, og er det nest beste salget siden vi begynte med månedlige målinger i 2010, sier adm. direktør i Boligprodusentene Per Jæger.

Igangsettingen av nye boliger i februar var 16 prosent ned sammenlignet med februar 2020. Igangsettingen hittil i år er 13 prosent lavere enn tilsvarende periode i 2020. Leiligheter er 49 prosent lavere, mens småhus og eneboliger ligger henholdsvis 2 prosent og 34 prosent over hittil i år.



– Det er naturlig at igangsettingen henger noe etter salgstallene, da man må selge et visst antall enheter før boligbygging kan påbegynnes. Men dette er likevel de laveste igangsettingstallene vi har målt på årets to første måneder, konstaterer Jæger.

Igangsetting av nye fritidsboliger ligger 15 prosent over samme periode i 2020. På tolvmånedersbasis har imidlertid hyttesalget økt med hele 53 prosent. Igangsettingen i samme periode har falt 4 prosent, ifølge Boligprodusentene.