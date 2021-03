Rekordmange nordmenn tror på høyere boligpriser det neste året, ifølge en pressemelding fra NBBL.

– Situasjonen er kritisk. Men på kort sikt kan økt rente kjøle ned markedet og på lang sikt må boligbyggingen økes i pressområder, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes.

Tror på prisvekst

I februar steg boligprisene med to prosent, mens de korrigert for sesongvariasjoner steg med 1,3 prosent.

Prisene er 9,7 prosent høyere enn for ett år siden, og ifølge NBBLs undersøkelse tror 65 prosent av de 1.000 spurte på at boligpriser skal heve seg ytterligere det neste året. Dette er den høyeste andelen siden NBBL startet målingene i mars 2018.

Kun seks prosent tror på fallende priser.

Øyner renteøkning

Ved forrige rentemøte holdt Norges Bank styringsrenten uendret på null prosent, men fremskyndet første renteheving mer enn ventet.

I stedet for 70 prosent sannsynlighet for en heving i mars 2022, viste den nye rentebanen nær 100 prosent sannsynlighet for at det skjer senest i desember.

Av NBBLs undersøkelsen går det frem at andelen som forventer høyere boliglånsrente det neste året, har økt fra 51 til 72 prosent den siste måneden. Endring i renteutsiktene trumfer oppgangen i boligprisforventningene, og er nok til at Boligmarkedsbarometeret faller fra 22,1 i februar til 17,0 i mars.

Nivået er fortsatt høyt, men allikevel det laveste på 10 måneder.

– Det er fornuftig av Norges Bank og signalisere raskere renteoppgang. Renten er «atomknappen» i boligmarkedet og strammere kreditt er den mest effektive måten å dempe presset på kort sikt. Samtidig må politikere og boligbyggere gå sammen for å få fart på tilbudssiden i pressområder, sier Frengstad Bjerknes.

Norges Bank tror at boligprisveksten når toppen med nesten 12 prosent på forsommeren. Deretter bråsnur pilene, og prisveksten synker til 1 prosent sommeren 2023.