Kraftig økning av folk som vil selge bolig

– Det er godt over det andre kjeder og økonomer ser i «krystallkulen»?



– Det spørs jo litt hva slags objekter du har solgt, men i våre tall ser det ut som det vil ligge over 3 prosent i Oslo og rundt 2 prosent i landet. Vi tror også det blir et sterkt andre kvartal, sier Buraas.



DNB Eiendom har i likhet med de andre kjedene, en god økning i salgsoppdrag.

– Oppdragsinngangen har løsnet betydelig og det kommet mer ut i markedet. Mot mars ifjor har vi inngått 32 prosent flere salgsoppdrag og 12 prosent over samme måned i 2019. Men de går jo med engang. I Oslo har gjennomsnittlig liggetid vært på kun 13 dager i mars, sier Buraas.

– Flere selger sekundærbolig

EiendomsMegler 1 Oslo og Akershus ser en helt annen prisutvikling enn DNB Eiendom i Oslo. De selger bare i sitt område og har om lag 10 prosent av markedet i hovedstaden.

TROR PÅ SVAK PRISVEKST I OSLO: Kent Victor Syverstad, adm. direktør i EiendomsMegler 1 Oslo og Akershus. Foto: Eiendomsmegler1

– Antallet som vil selge bolig i Oslo har vokst betydelig. Etterspørselen er fortsatt veldig stor, men i våre tall ser vi mer til salgs og en prisutvikling i hovedstaden på mellom 0,5 og 1 prosent i mars, sier adm. direktør Kent Victor Syverstad.

I februar var det Syverstad som tippet mest riktig med 2,5 prosents prisvekst i Oslo. Fasit ble hele 3,5 prosent.

I mars har han også sett at flere har solgt leieboligen sin.

– Vi ser at flere som har vært inne i ett eller flere år i boligmarkedet i Oslo med sekundærbolig, har solgt i mars. Flere enn vi trodde vil realisere gevinst på leieboligene, og mange tenker nok at de ikke vil oppleve denne prisutviklingen igjen, sier Syverstad.

Meglertoppen tror prisveksten i Oslo er tatt ut i april for hele 2021. I februar var den allerede på 6,2 prosent nominelt.

– Problemet er ofte at folk ikke får med seg at vi har satt opp prisen med opptil 20 prosent det seneste året. Det har blitt en etablert sannhet for boligselgere at alt skal gå bra over prisantydning uansett, sier Syverstad.

Roligere marked

Også Krogsveen ser noe som ligner på et taktskifte i Oslo.

MINDRE PRESS: Stian Kløfta, adm. direktør Krogsveen. Foto: Krogsveen

– Det er lagt ut mer for salg i hovedstaden og det er mindre press. Kuppingen har roet seg, og i perioder i mars har tilbudet vært bedre i Oslo, med mer tilførsel av boliger enn i landet for øvrig. Det har også vært færre på visningene, sier adm. direktør Stian Kløfta.

– Men tilbudet er som en svamp, det kommer mye nytt, men det går fort ut igjen, fortsetter han.

En av økonomene som følger boligmarkedet tettest, er Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken. Han mener det også er mindre futt i boligfesten nå, og ser en prisvekst på 0,9 til 1 prosent i landet og i Oslo.

SER NEDKJØLNING: Marius Gonsholt Hov, seniorøkonom i Handelsbanken. Foto: NTB

– Jeg tror fortsatt at prisveksten vil begynne å avta over påske, og at vi får en klar nedgang igjen i årsveksten gjennom andre halvår i år. Balanseindikatorene gir allerede nå inntrykk av at presset har begynt å dempe seg litt. Strømmen av boliger som legges ut for salg har begynt å øke raskere enn salgsvolumene, sier seniorøkonomen.