Får ikke prisavslag på grunn av skjeggkre

Dette vil etter alle solemerker får betydning for lignende saker som prøves for retten.

Psykisk belastning

Kjøperne krevde prisavslag for antatt verdireduksjon på grunn av risikoen for at bestanden av skjeggkre ville blomstre opp igjen, og for ulempene de opplevde frem til retting var gjennomført.

I lagmannsretten fortalte ekteparet at de var redde for både å ta imot besøk, og dra på besøk til andre. Ifølge lagmannsrettdommen ble én av ektefellene arbeidsufør. Ektefellen fikk betydelige søvnproblemer og opplevde psykiske utfordringer med å leve med skjeggkrekolonien i huset.

En så stor psykisk reaksjon mente lagmannsretten var i ytterkant av hva som fremsto som påregnelig for selger, men la til:

«På den annen side, viser rettspraksis fra tingrettene at det er ganske mange kjøpere av hus med skjeggkre som rapporterer om følgeskader i form av psykiske problemer».

Høyesterett har lagt mer vekt på sistnevnte.

«Jeg kan heller ikke se at rettingen innebar en urimelig ulempe for kjøperne. Slik saken er opplyst, legger jeg til grunn at kjøperne ble boende i boligen gjennom hele rettingsperioden. Tiltakene for å bekjempe skjeggkreene synes å ha vært begrenset til enkelte mindre arealer i visse deler av boligen, særlig i mørke rom, der skjeggkre naturlig trives. Rettingen har neppe vært av betydning for normal bruk av boligen», skriver høyesterettsdommer Aage Thor Falkanger.

Stor betydning

Det har vært en rekke dommer på skjeggkre de seneste årene, som spenner fra prisavslag på flere hundre tusen kroner, til at skjeggkre ikke er avgjørende for boligens verdi.

MISFORNØYDE HUSEIERE: Immer-advokat Johan Ivar Ansnes. Foto: IMMER advokat

Boligkjøpernes advokat sa dette til Finansavisen da det ble kjent at saken skulle gå for Høyesterett i november i i fjor:

– Denne saken kan potensielt bety veldig mye for andre skjeggkresaker, en slik dom vil kunne være avklarende, uansett utfall, sa advokat Johan Ivar Ansnes.

Nå sier advokaten i Immer advokat at han må lese gjennom dommen før han uttaler seg om den.

– Hva skal man si, mine klienter er selvfølgelig misfornøyd med utfallet. Jeg har ikke fått lest dommen ennå, så jeg kan ikke kommentere på hvilke konsekvenser den vil få, sier Ansnes.