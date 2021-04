Bing Crosby-eiendom med hemmelig rom til salgs for 120 millioner

Nord i California kan du nå kjøpe den avdøde amerikanske skuespilleren og sangeren Bing Crosbys 12 mål store tomt.

Boligen ble bygget i 1930 og har et lite hint av britisk Cotswolds-stil i uttrykket. Huset er på 930 kvadratmeter med ti soverom, ti og et halvt bad og oppvarmet svømmebasseng.

Det gigantiske huset ligger i utkanten av San Francisco, nærmere bestemt Hillsborough. Crosby-familien eide huset fra 1963 til 1966.

GOLF: Fra venstre: Jimmy Demaret, John Geertsen og Bing Crosby i 1956. Foto: NTB

– Bing var akkurat ferdig med en runde golf da han ble bedt hjem til familien som eide eiendommen før ham. Han kjøpte det på stedet, sier Joey Olivia, eiendomsmegler i OMarshall Real Estate, til CNBC.

Ifølge megleren ble eiendommen den gang kjøp for 175.000 dollar – 1,5 million dollar i dagens dollar og 12,8 millioner kroner.

Hemmelig rom

I stuen er et stort piano, peisplass og tre franske dører som åpner til en terrasse. En av veggene huser også en hemmeligdør som går i ett med veggpanelet.

Bak døren skjuler det seg et lite rom med en benk, skjenk og vinduer ut mot hagen.

– Gjestene blir alltid overrasket over å finne en hemmelig alkove der man kan nyte en whiskey alene, sier Olivia.

Huset ble pusset opp i 2014 med nytt kjøkken, bad og vaskerom. Det er til og med noen ting fra da Crosby-familien bodde der.

– Det er mest husholdningsting, men det beste er gamle LP-plater skjult i et skap og et innrammet bilde av huset som en venn tenger for Crosby-familien.