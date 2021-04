Prisfall for OBOS-boliger i mars

Mars ble med det den første måneden med prisfall etter 11 måneder med stigende eller uendrede priser for OBOS. Det kommer frem i en melding fra selskapet tirsdag.

– Prisutviklingen ble svakere enn den pleier å være i mars, også når vi sammenligner med tidligere år hvor påsken har falt i månedsskiftet mars-april, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

– DEMPET PRISVEKST: Sissel Monsvold, sjeføkonom i Obos. Foto: Obos

Opp 15 prosent på ett år

Ifølge Monsvold må nedgangen sees i lys av den voldsomme oppgangen boligbyggelaget fikk i februar, på 5,9 prosent, og mener det er for tidig å konkludere om hvorvidt vi står ovenfor et skifte i prisutviklingen.

– Det er positivt både for de som ønsker å bli boligeiere og for gjeldsveksten om farten i boligprisveksten modereres framover, sier hun.

I Oslo falt OBOS-prisene med 1,2 prosent i mars, mens på landsbasis var det 1,3 prosent. I løpet av seneste 12 månedene er prisene opp 15,2 prosent på landsbasis og 16,6 prosent i Oslo.

Det ble omsatt 631 OBOS-tilknyttede boliger i Oslo. Det er 40 prosent flere enn i samme måned i fjor, men også 39 prosent flere enn snittet for mars de seneste fem årene. Kvadratmeterprisen var i mars på 75.980 kroner i Oslo-området og 64.928 kroner på landsbasis.

Dempet prisvekst

Monsvold tror ikke prisene vil felle fremover, men tror at prisveksten vil avta – spesielt i andre halvår. Det begrunner hun med at renteeffekten vil avta gradvis utover året. I tillegg ligger det an til en forsiktig renteoppgang fra høsten av. Et allerede høyt prisnivå på boliger, beskjeden reallønnsvekst, lav befolkningsvekst og en lavere fleksibilitetskvote i boliglånsforskriften enn i fjor, virker også dempende, tror sjeføkomen.

– Det er også tegn til at det nå legges ut flere boliger for salg. Det vil være viktig for å dempe prisveksten, særlig i hovedstaden, sier Monsvold.



Samlet venter OBOS en prisvekst på rundt 6 prosent nasjonalt i år og 8prosent i Oslo.