– De betaler prisen for en galopperende boligprisvekst

Statistikk fra Norske Boligbyggelag (NBBL) viser en prisvekst for borettslagsboliger på hele 5,6 prosent i første kvartal 2021. Gjennomsnittlig kjøpesum for de 4.728 boligene som ble omsatt i kvartalet kom på 3.363.000 kroner, noe som er 11,5 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

– Prisveksten er nå dessverre en driver for økte forskjeller, sier NBBL-direktør Bård Folke Fredriksen ifølge en pressemelding.

– Unge og nyskilte betaler prisen

Han mener det er de som står utenfor boligmarkedet, for eksempel unge uten foreldrebank og nyskilte, som betaler prisen for en galopperende boligprisvekst.

– Dersom stadig flere presses ut av boligmarkedet i storbyene, kan det på sikt skade arbeidsmobiliteten og produktiviteten i norsk økonomi. Det er derfor avgjørende at myndighetene og boligbyggerne samarbeider for å bedre balansen mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet, fortsetter Folke Fredriksen.

Oslo og Tromsø er vekstvinnere

Byene trekker prisveksten opp, og på årsbasis har den vært høyest i Oslo og Tromsø.

– Boligprisene har steget kraftig som følge av lav rente og en sterk tro på arbeidsmarkedet og egen inntektssikkerhet, til tross for at ledigheten er høy. På kort sikt mener vi at prisveksten kan dempes av raskere renteoppgang. På lengre sikt bør det bygges flere boliger for å møte den store etterspørselen, sier NBBLs sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes.

Dagens NBBL-statistikk kommer i kjølvannet av tirsdagens OBOS-rapport, som viste prisfall i mars. Eiendom Norge legger frem sin boligprisstatistikk torsdag.