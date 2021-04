DNB Eiendom: Spår boligprisene opp 1 prosent

– Mars ble nok en travel måned i boligmarkedet, med mange på visning og høyt salgsvolum. I vår portefølje kan det tyde på at boligprisene har gått opp med rundt en prosent på landsbasis, kommenterer daglig leder Terje Buraas i DNB Eiendom.

I pressområder i Oslo kan det tyde på at det har flatet noe mer ut i slutten av måneden, og at vi nå vil se en vekst på linje med landet for øvrig, mener Buraas.

OBOS-prisene ned

Etter 11 måneders sammenhengende oppgang falt OBOS-prisene i mars, ned 1,3 prosent for brukte OBOS-boliger. Torsdag legger Eiendom Norge frem fersk bolifprisstatistikk, og flere økonomer tror nå på en nedkjøling av boligmarkedet.

– En stor kamp

I løpet av den siste tiden har det kommet flere boliger til salgs, etter en lang periode med underskudd av salgsobjekt. I tillegg har Norges Bank varslet hyppige renteøkninger fremover, noe som tilsammen kan bidra til å legge en demper på den sterke boligprisveksten.

– Det er stor kamp om boligene som ligger ute i markedet, og vi opplever at det er forventninger om at boligen vil gå for en høy pris fra både kjøpere og selgere. Det er i prinsippet ikke liggetid på relevante boliger i storbyene, og prises boligene riktig blir de solgt umiddelbart, sier Buraas.

Han peker på at små leiligheter fortsatt har vært veldig etterspurt i markedet, men at noen selgere har urealistiske forventninger til sine egne objekter.

– Det samme gjelder leiligheter som legges ut som normalt vil være vanskeligere å selge, men der man har vært fristet av markedsoppturen til å prøve et salg, sier Buraas.

Han er fortsatt bekymret for mangelen av nybyggprosjekter.

– Solid vekst

DNB Markets tror veksten i bruktboligprisene har holdt seg solid også i mars, men ikke like sterk som i februar.

– Vi anslår 0,6 prosent oppgang fra februar (korrigert for sesongvariasjoner), men ser at det er en risiko for at utfallet blir enda sterkere, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.