Toro-arving fikk endelig solgt Bergens dyreste bolig

Bergens dyreste bolig har tidligere ligget ute med en prisantydning på 60 millioner kroner, men har nå blitt solgt til forretningsmannen Espen Galtung Døsvig for 47 millioner kroner. Dette fremgår av en pressemelding fra Privatmegleren.

– Jeg er svært glad for å ha funnet en kjøper som jeg vet vil forvalte eiendommen med omtanke og kjærlighet, sier Bjarne Rieber, Toro-arving og milliarder, i pressemeldingen.

I følge tidskriftet Kapital er Galtung Døsvig Norges 246. rikeste, med en formue fra eiendoms- og tekstilvirksomhet. Sistnevnte har han gått vekk i fra i nyere tid og satser i dag på internasjonal shipping og eiendom.

– Espen Galtung Døsvig deler min interesse og lidenskap for kunst og natur, og han er derfor den rette til å overta og ta stedet videre, sier Bjarne Rieber.

Ingen planer om bosetting

Eiendommen er omfattende og består av hele 68 mål, med hovedhuset i «Rieber Garden» på 550 kvadratmeter. Park med 20 skulpturer, drivhus og lang strandlinje er alle elementer som har bidratt til å overbevise Galtung Døsvig. Men kjøperen uttaler at han ikke har noen planer å om å bosette seg på eiendommen.

– Jeg og min familie bor imidlertid i et strålende hus, og trenger heller ikke flere fritidseiendommer. Så min intensjon med kjøpet har vært å sikre fortsatt lokalt eierskap, og kanskje gjøre den til en residens som kan tiltrekke store navn til for eksempel Festspillene og Bergen Live. Vi får se hva det blir, men ønsket mitt er at den skal komme kulturlivet til gode, siteres han på i pressemeldingen.

Prisantydning: 69 mill.

