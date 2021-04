– Utviklingen i mars kan indikere at det kommer en korreksjon denne våren. Ingenting vokser inn i himmelen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Han viser til at korreksjoner kan utløses av faktorer som endringer i markedspsykologi og forbruksmønster ved gjenåpning av samfunnet eller overraskende renteendringer.

Prisfall i Oslo

Tall fra Eiendom Norge viste torsdag en sterk oppgang i boligprisene i mars. I Oslo falt imidlertid prisene med 1,2 prosent.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene her til lands med 1,1 prosent, og boligprisene er nå 12,5 prosent høyere enn for ett år siden.

– Oslo har lenge vært preget av at det samlede boligtilbudet er betydelig lavere enn normalt og prisveksten har vært svært sterkt det siste året. Vi har tidligere påpekt at det er en risiko for at Oslo-prisene stiger til så høye nivåer at det utløser en markedskorreksjon, sier Geving.

Moderat utvikling

Boligmarkedet er fortsatt sterkt preget av corvid-19-effekter som har utløst høyere priser og høyere etterspørsel og omsetning enn normalt. Utover våren vil renteeffekten ifølge Geving avta, samtidig som det kommer flere boliger på markedet.

– Erfaringsvis vil en ekstremt sterk etterspørsel før eller siden ende med avmatning i det samme markedet. Derfor forventer vi en mer moderat nasjonal markedsutvikling fram mot sommeren, sier han.

VIDEO: Se pressekonferansen med Eiendom Norge her: