Danske Bank-økonom: Neppe korreksjon på kort sikt

Boligprisene steg ifølge Eiendom Norge sesongjustert 1,1 prosent i mars, noe som trekker årsveksten opp til 12,5 prosent. Detaljene viste imidlertid at prisene i Oslo falt med 0,8 prosent i måneden.

– Det bekrefter signalene om at et økende tilbud av boliger i hovedstaden bidro til å stabilisere prisene i mars. Likevel er markedet, både nasjonalt og særlig i Oslo, stramt om vi måler hvor mange boliger som var til salgs i forhold til omsetningstakten, sier sjeføkonom i Danske Bank Frank Jullum.

Han mener pilene peker i retning av et fortsatt stramt marked, med liten risiko for en større priskorreksjon på kort sikt.

– Når det er sagt vil høyere salg av nye boliger gi økende boligbygging og dermed en større tilbudsside. Sammen med utsikter til høyere renter og et relativt høyt prisnivå tror vi dette vil dempe prisveksten utover i andre halvår, sier Jullum.

– Flat utvikling

Randi Marjamaa, leder for personmarkedet i Nordea Norge, mener trykket i boligmarkedet fortsatt er stort, men ser tegn til utflating i prisene.

– Særlig gjelder dette Oslo, hvor det har vært en kraftig prisoppgang gjennom det siste året. Det er fortsatt høy aktivitet, men vi opplever få tilfeller hvor det kjøpes boliger langt over prisantydning, sier Marjamaa.

Et sikkert vårtegn er ifølge Nordea-økonomen at vi får et vårslipp av boliger i ukene etter påske.

– Vi har ikke merket så mye til det enda, men vi forventer at vi vil se en boligvår med fortsatt god omsetning, sier hun.

Økonomene i Nordea tror boligprisveksten begynner å roe seg om ikke altfor lenge, da renteeffekten i stor grad er tatt ut.

– Dette, kombinert med at styringsrenten kanskje settes opp til høsten, gjør at vi ser for oss en nokså flat utvikling i boligprisene fremover, sier Marjamaa.