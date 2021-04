Sjeføkonom: – Det er særdeles uheldig

Torsdag la Eiendom Norge frem boligprisstatistikken for mars, som viste at boligprisene har økt 12,5 prosent det siste året. Prisveksten er sterkest i Oslo med 15,6 prosent.

Over måneden steg boligprisene 1,2 prosent, mens de falt i Oslo, ned 1,2 prosent.

– Det er en spektakulær tolvmånedersvekst, og det er særdeles uheldig. Renten må opp og økt boligbygging må prioriteres, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL, ifølge en melding.

Prisveksten truer

Som ventet steg tolvmånedersveksten kraftig ettersom boligprisene falt etter coronapandemien inntraff i mars i fjor.

– Det er naturligvis særdeles uheldig med en så sterk boligprisvekst. Tosifret boligprisvekst truer både finansiell stabilitet og fremtidig vekstevne i norsk økonomi, sier Bjerknes.

Han mener det også er fare for at stadig flere blir igjen på perrongen og ikke klarer å etablere seg på boligmarkedet når prisveksten er så eksplosiv. Han mener renten må opp som et kortsiktig tiltak.

Sjeføkonomen mener etterspørselen i norsk økonomi er for sterk til at vi kan fortsette med nullrente.

– På lengre sikt så må vi få bort tidstyver og flaskehalser i boligbyggingen. Det vil gi en mer elastisk tilbudsside – altså at høy boligprisvekst raskere fører til høyere boligbygging, og vice versa. Denne linken har vært ikke-eksisterende eller har fungert dårlig i en del pressområder, sier Bjerknes.