Lavere etterspørsel etter boliglån

I Norges Banks utlånsundersøkelse rapporterer bankene at etterspørselen etter boliglån falt svakt i første kvartal 2021.

Etterspørselen etter førstehjemslån falt også, men mindre enn samlet etterspørsel. Etterspørselen etter fastrentelån økte marginalt, men fastrentelån utgjør fremdeles en liten andel av boliglån. Fremover venter bankene omlag uendret etterspørsel etter boliglån.

Bruken av avdragsfrihet overfor husholdningene falt marginalt, og enkelte banker forteller ifølge undersøkelsesresultatet at bruken av avdragsfrihet er tilbake på nivåer fra før pandemien. Bankene legger til grunn en uendret kredittpraksis fremover.

Foretak

Bankene rapporterer at andelen foretakskunder som har hatt problemer med å betjene lån, var om lag uendret fra fjerde kvartal 2020 til første kvartal 2021. Et flertall av bankene mener at avvikling av statens kontantstøtteordning for foretak i noen grad medfører en potensiell risiko for tap på utlån i utsatte næringer fremover.