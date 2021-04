Nyboligsalget steg 86 prosent i mars

Salget av nye boliger i mars var opp 86 prosent sammenlignet med mars 2020 – som var usedvanlig svakt på grunn av den første nedstengningen i pandemien.

– Nyboligsalget i mars og første kvartal var vesentlig høyere enn det svært lave nivået vi hadde i fjor, sier adm. direktør i Boligprodusentene Per Jæger.

GOD START PÅ ÅRET: Per Jæger, adm. direktør Boligprodusentene. Foto: Håkon Løtveit





Salget er i første kvartal ligger 40 prosent over samme periode i fjor. På tolvmånedersbasis er salget 11 prosent høyere enn i forrige tolvmånedersperiode totalt. Sammenlignet med 2019 ligger boligsalget i mars 1 prosent under, mens for første kvartal i år er salget 5 prosent over.

Igangsatte 63 prosent flere boliger

– Boligsalget i mars og første kvartal 2020 ble sterkt preget av den første nedstengningen av Norge på grunn av corona. Det er gledelig å se at igangsettingen av nye boliger i mars nå i år endelig har tatt seg opp, sier Jæger.



Det ble i forrige måned igangsatt 63 prosent flere nye boliger enn i mars 2020. Igangsettingen i første kvartal har vært 20 prosent over enn i tilsvarende periode i fjor. På tolvmånedersbasis er igangsettingen 2 prosent lavere enn i forrige tolvmånedersperiode totalt. Sammenlignet med i 2019 ligger igangsettingen i mars i år 74 prosent over, mens for første kvartal er igangsettingen 15 prosent over.

For fritidsboliger ble det solgt nesten tre ganger så mange i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig ligger igangsettingen av nye fritidsboliger 27 prosent høyere enn i første kvartal 2020. På tolvmånedersbasis er salget av nye fritidsboliger 73 prosent høyere enn forrige tolvmånedersperiode, mens igangsettingen er lik.