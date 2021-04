Vraker kjøpsanbefaling på Selvaag Bolig

Handelsbanken Capital Markets nedgraderer Selvaag Bolig fra kjøp til hold, men høyner kursmålet fra 60 til 70 kroner, går det ifølge TDN Direkt frem av en oversikt fredag.

Meglerhuset følger dermed i fotsporene til Pareto Securities, der Christopher Mo Dege i forrige uke nedgraderte Selvaag Bolig fra kjøp til hold og holdt kursmålet uendret på 72 kroner.

Nedgraderingen kom i kjølvannet av at Eiendom Norges boligprisstatistikk for mars viste et prisfall i Oslo, og ikke minst etter at aksjen har blitt handlet på «all-time high»-nivåer.

– Endringen av anbefalingen er ikke en konsekvens av prisfallet i hovedstaden, men aksjen bør sees i lys av risikoen for en korreksjon i boligprisene, sa Mo Dege til Finansavisen.