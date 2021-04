Høyeste nyboligsalg målt

Ferske tall fra Econ Nye boliger viser at det er solgt 3.430 nye boliger siden midten av februar. Det er 111 prosent flere enn samme periode ifjor, som riktignok var helt begredelig på grunn av corona.

Nyboligsalget er det høyeste i en apriltelling siden Samfunnsøkonomisk analyse og deres Econ Nye boliger begynte å samle inn statistikk for hele landet i 2013.

Salget er 2 prosent over forrige tolvmånedersperiode.

Snudd på hodet

For ett år siden var situasjonen en ganske annen. ECON Nye boliger målte nyboligsalget ned hele 73 prosent i Oslo fra Norge stengte ned 12. mars til 20. april 2020, sammenlignet med måneden før. Sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk analyse, Andereas Benedictow, uttalte følgende til Finansavisen:

– Blant årsakene til den kraftige nedgangen i Oslo kan være at arbeidsledigheten har steget særlig mye der og at boligprisene er relativt høye i utgangspunktet. Det var mange usolgte boliger i Oslo fra før. Kombinert med sviktende salg har det ført til en enda sterkere nedgang i nye boliger som legges ut for salg, sa Benedictow den gang.

I hele Norge falt nyboligsalget med 44 prosent i den samme perioden i 2020, men siden april i fjor har antall usolgte boliger blitt redusert fra 16.793 til 13.968.

Høyest salgsandel på Østlandet

Salget siden februar i år utgjør 20 prosent av boligene som har vært til salgs. Dette er 1 prosentpoeng høyere enn forrige tomånedersperiode, og 11 prosentpoeng høyere enn samme periode i fjor. Den høyeste salgstakten var på Østlandet med 23 prosent. Deretter følger Midt-Norge og Vestlandet med 17 prosent, Sørlandet med 16 prosent og Nord-Norge med 15 prosent.

I gjennomsnitt koster de nye boligene i Norge 57.900 kr pr. kvadratmeter. Det er 1 prosent mer enn på samme tid i fjor. Prisen er høyest på Østlandet med 64.600 kroner. Sørlandet ligger lavest med 48.000 kroner pr. kvadratmeter.

Tidligere denne måneden kom Boligprodusentene med sine tall for for første kvartal, som viste at nyboligsalget hadde økt med 40 prosent sammenlignet med samme periode i fjor og det ble igangsatt 20 prosent flere boliger. I mars alene ble det igangsatt 63 prosent flere boliger og solgt 86 prosent flere enn i mars 2020.

Sammenlignet med mars i 2019 er igangsettingen 74 prosent høyere, ifølge Boligprodusentene.