Nordmenn tror boligprisene vil fortsette å stige

64 prosent av de 1.000 deltagerne som var med i Norske Boligbyggelags Landsforbunds boligmarkedsbarometer tror på stigende boligpriser det neste året. Det er 14 prosentpoeng mer enn gjennomsnittet siden NBBL startet målingene i mars 2018.

Kun fire prosent tror på fallende priser. Resterende respondenter tror enten på uendrede boligpriser eller har ingen formening.

X-faktoren

– Psykologien i husholdningene er den store x-faktoren i boligmarkedet. Det er folk flest som går på visninger og deltar i budrundene, og folket er uenige med de ekspertene som predikerer boligprisnedgang, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL, i en melding.

I undersøkelsen kommer det også frem at frykten for å miste jobben de neste 12 månedene er lav. Kun seks prosent av respondentene oppgir at de i stor grad frykter å miste jobben, på linje med gjennomsnittet de tre siste årene.

– Det kan virke forunderlig pandemien tatt i betraktning, men det kan sannsynligvis tilskrives sterk tiltro til det offentlige sikkerhetsnettet, samt forventninger om tiltagende fart på økonomien, sier Frengstad Bjerknes.

Hele 74 prosent forventer imidlertid renteoppgang det neste året.