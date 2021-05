Rekordsterk boligprisvekst

Boligprisene i 20 storbyområder i USA steg i februar 11,9 prosent på årsbasis, melder TDN Direkt og viser til seneste lesning av S&P Case Shiller-indeksen. Ifølge nyhetsbyrået var det ventet en oppgang på 11,7 prosent.

Ifølge CNBC er oppgangen i februar den største på 15 år – og den kommer på tross av at boliglånsrentene steg betydelig.

I januar var boligprisoppgangen 11,2 prosent.

Byene med størst prisoppgang, er Phoenix, San Diego og Seattle. Her var det i februar oppganger på 17,4, 17,0 og 15,4 prosent.

Det er stor etterspørsel og lavt tilbud som driver prisene høyere. Ifølge CNBC ble det budkrig for minst halvparten av boligene som ble solgt i februar.

Rekord nasjonalt

Samtidig med S&P Case Shiller-indeksen viser nye tall fra Federal Housing Finance Agency (FHFA) en nasjonal boligprisøkning på 0,9 prosent fra måneden før – og en vekst på 12,2 prosent fra februar i fjor.

– Den årlige boligprisveksten nådde ny rekord i februar, konstaterer Lynn Fisher, visedirektør for forskning og statistikk i FHFA.

Fisher peker på at prisveksten tilsvarer en økning på 35.000 dollar – rundt 290.000 kroner – for en medianpriset bolig, som for ett år siden kostet 290.000 dollar – cirka 2,4 millioner kroner.

FHFAs månedlige boligprisindeks baseres på prisutviklingen for eneboliger i samtlige 50 stater og mer enn 400 byer. Indeksens historikk går tilbake til 1970-tallet.