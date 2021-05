Eksordfører i Oslo bekymret for makten til Obos

– Dette er veldig farlig. Jo mer makt Obos får framover, jo mindre konkurranse blir det, sa Stang på Politisk kvarter fredag.

Styreleder Roar Engeland i Obos avviser overfor NRK at de har en dominerende posisjon.

– Stang har rett i at boligene i Oslo blir dyrere. Det gjelder ikke bare Obos` nye boliger. Det gjelder alle boliger, nye og eldre, små og store. Det Obos arbeider mye med, er å finne gode løsninger som gjør det enklere å komme seg inn i dette svært krevende markedet, blant annet gjennom ulike boligkjøpsmodeller, sier han.

I midten mars solgte boligbyggeren for første gang en blokk til et utleieselskap. To uker senere rapporterte NRK at familien til boligdirektøren i Obos ble utleieinvestor i det aktuelle prosjektet på Ulven. Salget er under ekstern gransking av KPMG.

Obos hadde i fjor et overskudd på over 3 milliarder kroner, ifølge rapporten fra fjerde kvartal.