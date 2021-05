– Kan være et signal om at boligmarkedet har roet seg

Prisene på brukte OBOS-boliger i Oslo-området falt 0,9 prosent fra mars til april, viser tall sluppet mandag. Gjennomsnittsboligen kostet 75.270 kroner per kvadratmeter.

April ble dermed andre måned med prisfall etter 11 måneder på rad med flate eller økende OBOS-priser i hovedstaden. OBOS-statistikken dekker rundt 25 prosent av omsetningene i Oslo.

– Tidlig å konkludere

– Prisutviklingen ble dermed en del svakere enn den pleier å være i april, også når vi sammenligner med tidligere år hvor påsken har falt i månedsskiftet mars-april, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i en kommentar.

Hun minner om at nedgangen de to siste månedene kommer etter et unormalt stort prishopp i februar.

– Vi ser tegn på at prisveksten vil moderere seg etter å ha steget kraftig det siste året. Det er i så fall en ventet utvikling. Samtidig kan prisutviklingen i mars og april være noe vanskelig å tolke på grunn av påskeeffekten, så det er litt tidlig å konkludere, fortsetter sjeføkonomen.

– Kan ha roet seg noe

På landsbasis falt prisene 0,4 prosent, med en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 64.700 kroner.

Oslo-prisene har de siste 12 månedene steget 15,5 prosent, mens de på landsbasis er opp 14,5 prosent. 513 boliger ble omsatt i Oslo i april, 19 prosent flere enn i samme måned i fjor. OBOS må tilbake til 2016 for å finne tilnærmet like mange salg i april.

Andelen som brukte OBOS-forkjøpsretten i Oslo steg fra 19 prosent i april i fjor til 36 prosent i april i år. 36 prosent er likevel en noe lavere andel enn i tidligere i år, og «kan være et signal om at markedet har roet seg noe».