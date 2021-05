Boligprisfall for andre måned på rad

I mars falt boligprisene i Oslo med 1,2 prosent, det viste statistikken fra Eiendom Norge og Eiendomsverdi, og OBOS-statistikken som blir kjent noen dager før. Mandag kom OBOS-tallene for april som viser en videre prisnedgang på 0,9 prosent i Oslo og 0,4 prosent i Norge.

UVANLIG SVAK APRIL: Sjeføkonom OBOS, Sissel Monsvold. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

– Prisutviklingen ble dermed en del svakere enn den pleier å være i april, også når vi sammenligner med tidligere år hvor påsken har falt i månedsskiftet mars-april. Nedgangen de to siste månedene kommer etter et unormalt stort prishopp i februar, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

Kvadratmeterprisen på OBOS-boliger har falt fra 76.925 kroner ved utgangen av februar til 75.270 ved utgangen av april. En nedgang på 2,15 prosent.

I februar steg OBOS-prisene med hele 5,9 prosent i Oslo. Statistikken Eiendom Norge la frem viste 3,5 prosents vekst.

Tror på fortsatt prisfall

For et par uker siden skrev Finansvisen at flere eksperter, deriblant boligforsker Mari O. Mamre og meglertopp i Krogsveen, Stian Kløfta, trodde på videre boligprisfall i hovedstaden. Sistnevnte pekte på et klart skifte.

– Markedet er egentlig ganske likt det vi så i 2017, da vi fikk negativ utvikling etter et kjempesterkt 2016, sa Kløfta.

ENDRING I BOLIGMARKEDET: Seniorøkonom I Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov. Foto: NTB

Økonomer flest er forsiktige med å legge OBOS-tallene til grunn når de skal se på utviklingen, da statistikkens svakhet er at den har et veldig varierende grunnlag. Dog er omlag hver fjerde bolig omsatt i Oslo en OBOS-bolig.

Onsdag klokken 11 legger Eiendom Norge frem sin boligprisstatistikk med totalmarkedet som grunnlag.

– Vi skal ikke se helt bort fra et prisfall også i april, men OBOS-tallene er veldig volatile, så vi er alltid litt forsiktige med å konkludere for sterkt. Men summen av informasjon og indikatorer i det siste støtter opp om synet på at boligmarkedet er inne i en mer moderat fase, sier seniorøkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov.

Utflating

Sjeføkonom i Prognosesenteret, Nejra Macic, tror mest på en utflating i Oslo-prisene.

FLERE TIL SALGS: Sjeføkonom i Prognosesenteret, Nejra Macic. Foto: Iván Kverme

– Selv om det har blitt lagt ut betydelig mange flere boliger for salg i Oslo den siste måneden, er nivået fortsatt relativt lavt. Jeg tror vi får en ganske flat utvikling i boligprisene i Oslo fra mars til april. Skulle det bli en nedgang blir den i tilfelle veldig marginal. Vi holder fortsatt på vår prognose – utflating i noen måneder og så svak nedgang gjennom høsten, sier Macic.

Vanligvis er april en av de sterkeste boligmånedene for Oslo. 2017 og 2020 var unntaksår med prisfall på 0,7 prosent (se tabell).