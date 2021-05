For andre måned på rad falt OBOS-prisene i april, og onsdag kommer statistikken fra Eiendom Norge. DNB Eiendom melder om høy aktivitet.



– Vi har solgt ca. 50 prosent flere boliger i april enn på samme tid i fjor. Det det høyeste omsetningstallet vi har hatt i april til tross for mange røde dager, sier daglig leder Terje Buraas.

Han tror pristendensen fra forrige måned vil fortsette, og at prisene fremover vil begynne å stabilisere seg etter en lang periode med høy prisvekst.

– I vår portefølje ligger prisveksten for April an til å bli rundt 1 prosent på landsbasis, men denne gangen vil vi nok se litt regionale forskjeller, sier Buraas.

Sterkt i vest

Varelageret i Oslo er nå på normalt nivå, og prisene er i ferd med å stabilisere seg etter et år med høy vekst. Buraas forventer derfor en nøytral prisvekst i Oslo-området for april.

– I Stavanger og Bergen er omsetningen av boliger meget stor for tiden, og vi tror på litt høyere prisvekst der enn i landet forøvrig. Trondheim har samme volum som i mars, og der vil prisveksten ligge omtrent som landsgjennomsnittet, sier sjefen for DNB Eiendom.

Det har kommet flere boliger til salgs etter lang periode med underskudd av salgsobjekt. I enkelte områder har også mer nybygg kommet på markedet, noe som har vært etterspurt i lang tid, mener Buraas.

– Vi har solgt fem ganger mer nybygg i år enn i fjor, men det er fortsatt etterspørsel i markedet etter for eksempel mindre leiligheter., sier han.

Opp 0,6 prosent

DNB Markets tror veksten i bruktboligprisene har holdt seg solid også i april, men ikke like sterk som i mars. Økonomene anslår 0,6 prosent oppgang fra mars, korrigert for sesongvariasjoner, men ser at det er en risiko for at utfallet blir sterkere.

– Smitteverntiltakene rammer svært ujevnt, og en vesentlig andel av befolkningen opplever ikke at pandemien tynger deres økonomi. De opplever derimot en positiv effekt av sentralbankens rentekutt, som gir økt kjøpekraft, sier sjeføkonom Kjersti Haugland.

Hun påpeker at den rekordlave renten er en viktig bidragsyter til den høye temperaturen i boligmarkedet.

– Når renten stiger igjen, vil temperaturen i boligmarkedet trolig dempes igjen. Det første rentehoppet kan komme så tidlig som september, men vi holder en knapp på at det drøyer til desember.

Ifølge sjeføkonomen vil Norges Bank se at det økonomiske oppsvinget får godt feste før de starter. Smitteutviklingen og vaksineutrullingen, og dermed tempoet i gjenåpningen av samfunnet, spiller en avgjørende rolle for tidspunktet, mener Haugland.

– FHIs oppdaterte beregninger viser at det antakelig vil drøye til utgangen av juli før alle over 18 har fått første dose, og til tidlig september før den voksne befolkningen er fullvaksinert, sier Haugland.