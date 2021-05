Det tok i gjennomsnitt 39 dager å selge en bolig i april 2021, ned fra 43 dager i mars. Kortest salgstid hadde Oslo med 15 dager og lengst salgstid hadde Ålesund m/omegn med 75 dager.

Sterkest vekst

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i april hadde Kristiansand med en oppgang på 2 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Ålesund m/Omegn med en nedgang på 0,9 prosent.

Sterkest utvikling de siste 12 måneder hadde Oslo med en oppgang på 15,7 prosent. Tromsø hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 7,3 prosent.

– Det er sunt for norsk økonomi og den finansielle stabiliteten at boligprisveksten nå dempes. Med økt boligbygging de neste årene og høyere renter er det sannsynlig at vi nå går inn i en lengere periode med moderat prisutvikling i boligmarkedet, slik som i 2018 og 2019, sier Lauridsen.

Spådde oppgang

DNB Markets så for seg at veksten i bruktboligprisene holdt seg solid også i april, men ikke like sterk som i mars. Økonomene spådde i forkant av dagens tall 0,6 prosent oppgang fra mars, korrigert for sesongvariasjoner, men mente det var en risiko for at utfallet ble sterkere.

– Smitteverntiltakene rammer svært ujevnt, og en vesentlig andel av befolkningen opplever ikke at pandemien tynger deres økonomi. De opplever derimot en positiv effekt av sentralbankens rentekutt, som gir økt kjøpekraft, kommenterte sjeføkonom Kjersti Haugland tirsdag.

Handelsbanken Capital Markets' forventning var at boligprisene steg sesongjustert med 0,8 prosent i april, ned fra en vekst på 1,1 prosent i mars.

«Ser man på forholdet mellom tilbud og etterspørsel av boliger på landsbasis (målt ved antall boliger lagt ut i markedet fratrukket antall transaksjoner), ser det ut til at dette har blitt noe mindre stramt de siste månedene», skrev sjeføkonom Kari Due-Andresen i morgenrapporten onsdag.

OBOS-prisene ned

Mandag gikk det frem at prisene på brukte OBOS-boliger i Oslo-området falt 0,9 prosent fra mars til april. Gjennomsnittsboligen kostet 75.270 kroner per kvadratmeter.

April ble dermed andre måned med prisfall etter 11 måneder på rad med flate eller økende OBOS-priser i hovedstaden. OBOS-statistikken dekker rundt 25 prosent av omsetningene i Oslo.

På landsbasis falt prisene 0,4 prosent, med en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 64.700 kroner.