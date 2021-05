Sjeføkonom: – Reduserer risikoen for et alvorlig tilbakeslag

Fasiten fra Eiendom Norge onsdag viste en svak utvikling for boligprisene. Boligprisene steg med 0,2 prosent i april, mens de korrigert for sesongvariasjoner sank med 0,1 prosent.

I Oslo falt boligprisene 0,6 prosent på månedsbasis, men er likevel 15,7 prosent høyere enn for ett år siden.

Fortsatt stramt

– Vi har en periode ventet at boligprisene skulle begynne å flate ut, drevet av høyere tilbud, forventinger om høyere renter og allerede høye (real)priser, kommenterer sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.

Han peker på at det fortsatt er god etterspørsel i boligmarkedet, illustrert ved at antallet omsetninger holder seg på et høyt nivå.

– Tilbudet av boliger har imidlertid økt de siste månedene, slik at balansen i boligmarkedet, målt ved lager/salgsraten, har bedret seg noe, påpeker Jullum, og fortsetter:

– Likevel holder denne raten seg relativt høyt, dvs. boligmarkedet er fortsatt ganske stramt. Det reduserer risikoen for et alvorlig tilbakeslag i boligprisene fremover selv om rentene begynner å øke gradvis.

Ikke av betydning

I den pengepolitiske rapporten fra mars ventet Norges Bank at boligprisene skulle stige med 0,8 prosent over måneden i april.

– Det er imidlertid viktig å understreke at en utflating av, eventuelt moderat fall i, boligprisene ikke vil ha særlig betydning for Norges Banks vurdering av tidspunktet for den første renteøkningen, sier sjeføkonomen.

Han tror fortsatt dette vil skje i september.

Tar ikke av lenger

Randi Marjamaa, leder for personmarkedet i Nordea Norge, merker tendenser til en utflating i prisene.

– Vi har hatt et år med ekstrem prisoppgang i boligmarkedet, men nå merker vi tendenser til en utflating i prisene. Aktiviteten i markedet er fortsatt høy, men det er sjeldent vi ser at budrundene tar helt av, sier hun.

Generelt sett pleier våren å bety et godt tilbud av boliger og høy omsetning.

– Tradisjonelt liker nordmenn å kjøpe og selge på denne tiden av året, og det virker som at det ikke blir noe annerledes i år. Vi opplever et jevnt trykk av søknader om finansieringsbevis, og vi ser at kundene kjøper på finanseringsbevisene de har fått tidligere, sier Marjamaa.

Økonomene i Nordea tror boligprisene nå nærmer seg toppen for denne gang.

– Renteeffekten er i stor grad tatt ut og styringsrenta skal gradvis opp senere i år, noe som gjør at vi tror prisene vil bevege seg tilnærmet sidelengs framover, sier Marjamaa.