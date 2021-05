– Det har gått opp for folk at de kan tape penger

Nå mener hun hovedstaden vil få fire sammenhengende måneder med prisfall.

TROR PÅ VIDERE OSLOFALL: Adm. direktør i Privatmegleren, Grethe W. Meier. Foto: Ivan Kverme

– Jeg tror prisnedgangen i Oslo vil fortsette i mai og juni, deretter tror jeg på en liten prisoppgang før det blir en nedgang igjen til høsten, sier Meier.

Meglertoppen er overrasket over at markedet snudde så brått.

– Jeg trodde ikke denne landingen vi har fått nå skulle komme så fort, men potensielle kjøpere har nok blitt drittlei og har bestemt seg for å vente med å kjøpe til det roer seg. Det er færre på visningene, mindre kupping og mer å velge i, sier Meier.

Hun tror likevel at Oslo skal lande på omlag 10 prosents vekst i 2021 som helhet.

Står på 5 prosent

Så langt i år har ikke boligprisene i Oslo steget mer enn 4,3 prosent, som er mye lavere enn det nasjonale gjennomsnittet på 6,7 prosent. Byer som Bergen og Stavanger drar opp med en prisvekst på henholdsvis 8 og 9,6 prosent fra nyttår.

– Vi klarer ikke å forklare den sterke veksten i Stavanger. Det vi vet er at det er en veldig svak tilbudsside der og det er større oljeinvesteringer som kan bidra med et bedre arbeidsmarked og bedre fremtidstro. Det er vrient å forklare prisoppgangen i Kristiansand også, utover fundamentale forhold, sier adm. direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

– MER PRISNEDGANG: Sjeføkonom i Prognosesenteret, Nejra Macic. Foto: Håkon Løtveit

Men årsveksten fra april til april er fortsatt høyest i Oslo med 15,7 prosent. I 2021 som helhet mener Prognosesenteret vi skal lande på 5 prosents vekst i hovedstaden, slik de la til grunn i desember ifjor.

– Jeg tenker prognosen vår på rundt 5 prosents prisvekst desember 2021 mot desember 2020 fortsatt er en realistisk prognose. Vi tror dermed ikke at den kommende prisnedgangen blir noe mer dramatisk enn at nivået på boligprisene i slutten av året fortsatt vil være høyere enn de var på samme tid i 2020, sier sjeføkonom Nejra Macic.

Boligprisutviklingen i Oslo i april År Prisutvikling 2014 2,4% 2015 1,3% 2016 2,4% 2017 −0,7% 2018 2,4% 2019 0,6% 2020 −0,7% 2021 −0,6% Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi

Høstfall

Den største prisnedgangen kommer til høsten mener hun.

– BRATT FALL I ÅRSVEKST: Seniorøkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov. Foto: NTB

– Først etter sommeren tror vi det kommer en mer sammenhengende nedgang flere måneder på rad. Men det er jo egentlig veldig lite dramatisk, vi må huske at nedgangen kommer fra eksepsjonelt sterk vekst det siste året, sier Macic.

Også Handelsbanken ser mer prisfall til høsten, som heller ikke er unormalt for årstiden.

– Vi har jo vært tydelige på at vi har forventet et omslag i nær tid, hvor prisveksten dempes og dermed at årsveksten faller ganske bratt. Dette vil særlig være tilfelle gjennom andre halvår. Om noe kan dette omslaget ha kommet litt tidligere og enda mer markert enn vi så for oss. Jeg tror fortsatt ikke at prisene generelt skal ned, sier seniorøkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov.