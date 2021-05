– Det er veldig gøy å selge en leilighet i selveste Olsenbanden-huset. Det er en del av norsk filmhistorie. Jeg har alltid vært fan av Olsenbanden og flere filmer har jo hatt scener fra bakgården her, sier eiendomsmegler Helene Solberg i DNB Eiendom.

OLSENBANDEN-FAN: Eiendomsmegler Helene Solberg i DNB Eiendom. Foto: DNB Eiendom

Huset på Kampen i Oslo er blitt et landemerke, spesielt etter at det i 2019 ble satt opp eget blått skilt som settes på bygg som representerer kulturhistorie i hovedstaden. Skiltet henger ved inngangsdøren til leiligheten som nå er til salgs for 5,5 millioner.

Turistattraksjon

Olsenbandenhuset er blitt brukt i de fleste av de 14 filmene som har vært publikumssuksesser fra 1968 til 1999. Dette har gjort det til et populært sted å stoppe opp og titte inn gjennom vinduene.

– Trehusbebyggelsen på Kampen er allerede veldig populær og det er en ekstra sjarm når man vet bakgrunnen til dette huset. Alle har et forhold til Olsenbanden og selv er min favoritt Egon Olsen, sier Solberg.

Det var riktignok bare utsiden og bakgården som ble brukt i filmene. Selve «leiligheten» var bygd opp i et studio i Keysersgate 1 i nærheten av regjeringskvartalet i Oslo. Her hadde filmprodusenten Teamfilm sitt studio og lokaler.

– På utstilling

– Den samme leiligheten ble solgt til 4,175 millioner for fem år siden, nå er antydningen 5,5 millioner, det er en lavere verdistigning enn i Gamle Oslo forøvrig?

– Man må jo huske at det er et gammelt næringslokale i 1. etasje. Det er innsyn og man må være forberedt på å være litt på utstilling. Olsenbanden-skiltet er utenfor inngangsdøren og det kommer litt turister. Det er på godt og vondt, men leiligheten passer nok ikke for noen som er veldig private, sier Solberg.

Går leiligheten for 5,5 millioner, så tilsvarer det en prisstigning på drøye 30 prosent siden 2016. Snittet i hele Gamle Oslo har i samme periode vært en oppgang på 46 prosent. Kvadratmeterprisen for denne leiligheten ligger ved prisantydning å 70.000 mot et snitt i bydelen på 91.000.

HISTORISK BYGG: Selskabet for Oslo Byes Vel blå skilt ble hengt opp 4. juni 2019 på femtiårsdagen for premièren på den første Olsenbanden-filmen, «Operasjon Egon». Slike skilt henger på mange historiske bygg i Oslo. Dette er også inngangsdøren til leiligheten. Foto: Studio Oslo

Prissensitivt

– Markedet er prissensitivt nå, men det er alltid populært å selge de litt spesielle objektene. Jeg mener prisen her er fair. Ikke alle vil bo i første etasje med kjeller, men mange vil bo i Olsenbanden-huset og det er noe man kan krysse av på bucketlisten, sier Solberg.

Leiligheten er over to plan på 78 kvadratmeter og består av 1. etasje og kjeller. Det var butikklokale her frem til 2004 da det ble omregulert til bolig.

Alle skuespillerne som mer og mindre bodde her i filmene er nå gått bort, med unntak av Basse, sønnen til Kjell og Valborg spilt av Pål Johannessen. Han kan dukke opp i nærområdet sitt på mopeden sin.