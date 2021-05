Spår 27 prosent oppgang i boligprisene i Oslo

Samfunnsøkonomisk analyse anslår at boligprisene i Norge vil fortsette å stige gjennom prognoseperioden på fire år, men at det kommer til å roe seg ned betraktelig de kommende årene.

Det ventes likevel en boligprisvekst i Norge på knappe 20 prosent. I Møre og Romsdal ventes en oppgang i boligprisene på 13 prosent, mens det i Stavanger og Kristiansand ventes en prisvekst på landsgjennomsnittet. Tendenser til regional sentralisering vil bidra til at prisveksten generelt blir høyere i byene, heter det i rapporten om boligmarkedet.

I Oslo ventes det at boligprisene vil stige med 27 prosent. Men mye er allerede tatt ut, sier sjeføkonom Andreas Benedictow.

– Det høres mer ut enn det egentlig er. Den samlede prisveksten er fra i fjor så det betyr at bortimot halvparten av prisveksten har vi allerede lagt bak oss. Fremover venter vi at boligprisveksten vil avta veldig markert, og vi har lagt til grunn at det vil skje ganske snart også. Nå har vi sett at boligprisene har falt i Oslo både i mars og april, men det er for såvidt i tråd med det vi legger til grunn, sier Benedictow.

Han legger til at de ikke har lagt til grunn at boligprisene skal falle noe særlig, men at de skal vokse betydelig mindre fremover, og særlig når vi kommer inn i slutten av året og videre fremover.

Renteoppgang neste år

Benedictow tror også at det ligger en renteoppgang der fremme, som kan bidra til å dempe boligprisutviklingen, men legger til grunn at den første ikke kommer før over nyttår.

Han peker også på at det generelt i Norge bygges ganske mye, men at det i Oslo er bygget veldig lite i forhold til befolkningsveksten over lang tid.

– Det tror vi kommer til fortsette også gjennom prognoseperioden vår, som går frem til 2024. Dermed er det et underliggende større prispress i Oslo. Og derfor tror vi at prisene kommer til å vokse mer i Oslo enn i resten av landet, hvor vi for Norge samlet sett bare venter en prisvekst på et par prosent i 2023 og 2024, som betyr at det ikke er noen realvekst i boligprisene i det hele tatt, sier han.