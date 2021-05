Eiendomstopp i milliardfirma leide ulovlig ut privat kjellerleilighet

Helge Krogsbøl, driftsleder i Heimstaden Bostad og COO i Ivar Tollefsens Heimstaden, har «i lang tid» leid ut tre soverom i kjellerleilighet i Skøyen-villaen sin ulovlig.

Krogsbøl arbeider følgelig med utleie av 3.800 leiligheter i Oslo, men på privaten virker det å være uorden i papirene.

Det var Avisa Oslo som først omtalte saken.

Leieinntektene tok nemlig raskt slutt etter at en tilfeldig tipser sendte inn en bekymringsmelding til PBE:

«Kom over denne annonsen på Finn.no. Ut i fra bildene, kan det umulig være greit å leie ut soverom og rom som ment for varig opphold uten godkjente rømningsveier, for lav takhøyde og ikke nok dagslys», skrev han.

Faksimile av Finn-annonsen Skjermbilde: Finn.no

Heimstaden-toppen mottok varsel om pålegg og tvangsmulkt i et brev av Plan- og bygningsetaten (PBE) i juli i fjor.

I november mottok Krogsbøl nok et brev fra PBE om tvangsmulkt på 20.000 kroner dersom all «tilrettelegging for beboelse» ikke ble fjernet innen fristen.

Brukes selv

Etaten mottok i etterkant av det første varslingsbrevet en byggesøknad om å få endre bruken av kjelleren til beboelse. Denne søknaden er til behandling, og ulovlighetssaken står i bero mens PBE venter på vedtak i byggesaken.

– Dialogen med Plan- og bygningsetaten om bruksendring har gjennomgående vært god. Arealene i kjelleren bruker vi i dag selv, sier Krogsbøl til AO.

I 2019 hadde Krogsbøl en personlig inntekt på rundt 2,4 millioner kroner. Totalt eier Heimstaden 114.000 boliger i en rekke europeiske land, til en verdi av 177 milliarder kroner.