Oppussing av Edvard Griegs villa vil koste over 30 millioner kroner

Det er råteskader, eldre tekniske installasjoner som bør skiftes ut, vegger som må restaureres og setningsskader.

– I løpet av de neste ti årene viser kalkylen et anslag på 26,8 millioner kroner, skriver Christian Fossdal, direktør for etat og eiendom i Bergen kommune, i en epost til Bergens Tidende , og legger til at det på lengre sikt vil koste 30,5 millioner kroner.

– Vi vurderer det å være setningsskadene på villaen og taktekkingen på museet. Det er også en bro der rekkverk må utbedres.

Enkelte av skadene på villaen er klassifisert som «fare for liv og helse».

– Dersom skader får utvikle seg videre uten utbedring, kan det på sikt være fare for liv og helse. Vi er jo ikke der, men vi må følge med og utbedre og forebygge i god tid, sier Fossdal.

